Президент «Локомотива» Илья Геркус сказал, что считает Россию футбольной страной.
— Россия — не футбольная страна, раз интерес рекламодателей к чемпионату не самый высокий и количество подписчиков платных каналов, где идут трансляции, не потрясает воображение?
— Ну почему не футбольная? Футбольная, телефонная, пивная — нам не чужды все привычки европейского общества. Мы футбол смотрим? Смотрим. Так почему не футбольная? Кто-то может аргументировать?
— Леонид Слуцкий это сделал. Например, мало зрителей на трибунах.
— А раньше ходили? Ходили.
— Но тогда не существовало интернета, а качество самой игры находилось на уровне европейских стандартов.
— И что было видно с последних рядов «Лужников»? «Муравьев» далеко внизу на зеленом прямоугольнике? А сейчас все как на ладони, да и играют люди интересно, результативно, весело, словом. Так что страна — футбольная, — сказал Геркус. (Отдел футбола)
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