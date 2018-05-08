Илья Геркус: «Россия — футбольная страна»

Президент «Локомотива» Илья Геркус сказал, что считает Россию футбольной страной.

— Россия — не футбольная страна, раз интерес рекламодателей к чемпионату не самый высокий и количество подписчиков платных каналов, где идут трансляции, не потрясает воображение?

— Ну почему не футбольная? Футбольная, телефонная, пивная — нам не чужды все привычки европейского общества. Мы футбол смотрим? Смотрим. Так почему не футбольная? Кто-то может аргументировать?

— Леонид Слуцкий это сделал. Например, мало зрителей на трибунах.

— А раньше ходили? Ходили.

— Но тогда не существовало интернета, а качество самой игры находилось на уровне европейских стандартов.

— И что было видно с последних рядов «Лужников»? «Муравьев» далеко внизу на зеленом прямоугольнике? А сейчас все как на ладони, да и играют люди интересно, результативно, весело, словом. Так что страна — футбольная, — сказал Геркус. (Отдел футбола)

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