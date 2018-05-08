«Бессмертный полк» пройдет по улицам Строгина

В День Победы жители Строгина примут участие в патриотической акции «Бессмертный полк». Шествие по улицам района начнется сразу после торжественного митинга у обелиска строгинцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, расположенном по адресу: ул. Исаковского, д. 16. Об этом сообщила главный специалист отдела досуга и спорта муниципалитета ВМО Строгино Вероника Пошехонова.

— Митинг начнется в 12.00. Собравшиеся почтут память погибших воинов минутой молчания и возложат цветы к обелиску, — рассказала Вероника Пошехонова. — Затем жители района пройдут в шествии «Бессмертного полка» до самоходной артиллерийской установки в парке «Москворецкий».

По ее словам, в 13.00 в Строгинской пойме начнется большое праздничное мероприятие «Салют Победе!». Участников ожидают турнир по шахматам и соревнования по армрестлингу, праздничный концерт и различные мастер-классы.