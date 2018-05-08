Кремлев: Россия не получила право провести женский ЧЕ-2018 по боксу из-за статуса РУСАДА

ТАСС , 8 мая. Россия не смогла получить право на проведение чемпионата Европы по боксу среди женщин 2018 года из-за статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев , чьи слова приводит TeamRussia.pro.

Турнир должен был пройти в польском городе Владыславово с 10 по 19 мая, однако за несколько месяцев до начала чемпионата Европы стало известно, что польское правительство не смогло профинансировать его проведение. Турнир пройдет в Софии с 4 по 13 июня.

"О проблемах у польской стороны стало известно в середине апреля, — рассказал Кремлев. — Мы выразили готовность провести соревнования в нашей стране, заверив, что сможем за месяц подготовиться надлежащим образом. Поскольку РУСАДА не восстановлено в правах, Европейская боксерская конфедерация не приняла наше предложение. Чемпионат пройдет в Софии, которая принимала и предыдущее европейское первенство среди женщин в ноябре 2016 года, уверен, что в Болгарии хорошо проведут турнир, хотя мы смогли бы сделать это еще круче".

Кремлев считает, что сдвиг сроков проведения чемпионата Европы может негативно сказаться на российских спортсменках. «Это плохо, спортсменки выводились на пик формы, и вдруг чемпионат откладывается, — сказал Кремлев. — Команду отпустили на отдых, а 5 мая она вновь заехала на базу „Озеро Круглое“, где и будет готовиться до отъезда в Болгарию».

Генеральный секретарь Федерации бокса России рассматривает этот турнир как этап подготовки к Олимпийским играм 2020 года. «Чемпионат Европы рассматриваем как отборочно-подготовительный этап к Олимпиаде в Токио. Национальная команда обновляется. Рассчитываем за год-два выдвинуться на ведущие позиции в мире», — сказал он.