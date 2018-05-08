Ушел на фронт под чужим именем: рассказ фронтовика Назима Рамазанова

Во время Великой Отечественной войны Баку сыграл очень важную роль. Из Азербайджана на фронт отправились 600 тысяч бойцов. Азербайджанские солдаты сражались в самых крупных боях. Помимо того Азербайджан снабжал фронт горючим. 90% военной техники и танков во время войны работали на бакинском бензине. С ветеранами встретилась корреспондент телеканала «МИР 24» Арзу Юнус.

95-летний Назим Рамазанов до сих пор активно участвует в городских мероприятиях. Читает лекции в университетах и военных училищах, призывает молодежь духовно расти.

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Назим Рамазанов вспоминает, как ему, 18-летнему парню, никак не приходило долгожданное извещение. Он хотел добровольцем пойти на фронт, но в военкомате просили подождать. Назиму не хватило терпения, он попросил помочь ему сотрудницу военкомата. В армию Назим ушел под чужим именем.

«Я занимался разведкой, был сапером. Куда направляли, я говорил: будет сделано. Я все время видел хорошее. Я не боялся пули, даже когда она свистела над головой», — рассказывает ветеран.

Назим Рамазанов считает, только победа над собственным страхом помогла ему выжить. Он участвовал в боях за Анапу, Краснодар, Новороссийск. Несколько раз был ранен.

«Мы без боя взяли Кисловодск. После этого мы уже никогда не отступали. Все время вспоминали слова, что мы победим врага, что победа будет за нами. Этот лозунг был для нас святой», — вспоминает фронтовик.

До Берлина Рамазанову дойти не удалось. В свой последний бой за освобождение Новороссийска он получил тяжелое ранение. После этого его комиссовали. Домой Назим вернулся без трех пальцев и с травмой головы. Сильный характер и вера в себя помогли ему быстро построить новую жизнь в мирное время.

Добавим, что в годы войны жители Азербайджана из личных сбережений собрали и передали в Фонд обороны СССР 15 кг золота, 950 кг серебра и 320 млн рублей. Также на территории республики производили более 130 видов оружия и боеприпасов.

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