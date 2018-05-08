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Охота на Каннских Львов: Sostav принимает российские заявки
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Охота на Каннских Львов: Sostav принимает российские заявки 

Sostav.ru 2 часа назад
Фото: Sostav.ru
Sostav готовит к старту свой традиционный проект «Охота на Каннских Львов». Предвосхищая споры о будущих победителях и призерах «Каннов», мы предлагаем каждому сделать свой выбор и проголосовать за своих фаворитов. В проекте будут представлены исключительно российские работы, которые уже через месяц представят нашу страну на фестивале «Каннские Львы».
Проект «Охота на Каннских Львов» объединяет все российские заявки на фестиваль. К сожалению, наград на всех не хватит, а значит, велика вероятность того, что большое количество работ так и останется без внимания нашего рекламного рынка.
Мы организуем альтернативное голосование и накануне фестиваля узнаем, кто же, по мнению читателей Sostav, достоин «Льва».
В этом году состав российских представителей в Каннах изменился. Некоторые триумфаторы прошлых лет решили отказаться от участия, а те, кто в прошлом году решил «отдохнуть» от фестивальной суеты, вернулся и готов покорять членов международного жюри.
Обо всем мы подробно расскажем чуть позже, а пока мы объявляем сбор российских заявок на 65-й фестиваль «Каннские Львы»!
Каждое агентство или рекламодатель, которые в этом году подали заявку на участие в фестивале, могут рассказать о своей работе на Sostav и стать участником альтернативного голосования.
Для этого необходимо выслать информацию о своих конкурсных работах по адресу en@sostav.ru с пометкой «Каннские Львы 2018».
Дедлайн подачи заявки на Sostav: 12 мая.
О старте проекта и условиях голосования мы сообщим уже совсем скоро.
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