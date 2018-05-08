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Российские спортсмены станут зомби на день
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Российские спортсмены станут зомби на день 

Ридус 2 часа назад
Самый масштабный в стране зомби-забег пройдет в столичном парке «Сокольники» 26 мая.
Участникам забега нужно будет преодолеть маршрут долиной пять километров по пересеченной местности, при этом не угодить в лапы ходячих мертвецов — их роль исполнят актеры и профессиональные бегуны.
Каждый участник на старте получает пояс с тремя лентами. Зомби в процессе забега постараются оторвать эти ленты. Если все три ленты оторваны, участник считается погибшим.
Как уверяют организаторы, для участия в зомби-забеге достаточно иметь минимальный уровень физической подготовки, так как «главное — не прийти к финишу первым, а получить удовольствие от процесса».
Организаторы уже начали публиковать в своей группе в соцсети «ВКонтакте» фотографии профессиональных бегунов, которые на день перевоплотятся в зомби.
Пользователи, которые хотят принять участие в забеге, увидев фотографии спортсменов-зомби испугались. Однако организаторы утверждают, что их можно будет обогнать.
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