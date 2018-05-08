Доменико Кришито: Очень хотел закончить мое приключение в «Зените» еще одним титулом

— В воскресенье для меня будет особый матч. Но, к сожалению, это будет последний матч в футболке «Зенита» . Я горжусь этими семью годами, проведенными вместе: два выигранных чемпионата, Кубок России, два Суперкубка. Я горжусь, что вошел в историю клуба как защитник с самым большим числом забитых мячей. Я хочу поблагодарить всех, кто был рядом со мной в этом прекрасном приключении: президента клуба, спортивную дирекцию, всех, кто работал со мной эти семь лет, сотрудников штата, физиотерапевтов, докторов. Хочу поблагодарить всех тренеров: Спаллетти, Виллаш-Боаш, Луческу и Манчини. Хочу сказать спасибо всем моим коллегам по команде, которые были со мной в мгновения прекрасных побед и горьких поражений.

Наконец, хочу сказать спасибо всем болельщикам за то, что помогли мне почувствовать себя здесь, как дома, с первой минуты моего приезда. Благодаря вам я чувствовал свою необходимость, и шанс побывать капитаном этой команды наполняет меня чувством гордости. Я сожалею только о том, как прошел этот год, я очень хотел закончить мое приключение еще одним титулом. К сожалению, этого не произошло, и поэтому как капитан я прошу прощения. В будущем я останусь болельщиком «Зенита» и буду следить за вами издалека. Мне будет вас не хватать. Огромное спасибо от всего сердца! — написал Кришито.

В воскресенье для меня будет особый матч. Но, к сожалению, это будет последний матч в футболке Зенита. Я горжусь этими семью годами, проведенными вместе: два выигранных чемпионата, Кубок России, два Суперкубка. Я горжусь, что вошел в историю клуба как защитник с самым большим числом забитых мячей. Я хочу поблагодарить всех, кто был рядом со мной в этом прекрасном приключении: президента клуба, спортивную дирекцию, всех, кто работал со мной эти семь лет, сотрудников штата, физиотерапевтов, докторов. Хочу поблагодарить всех тренеров: Спаллетти, Виллаш-Боаш, Луческу и Манчини. Хочу сказать спасибо всем моим коллегам по команде, которые были со мной в мгновения прекрасных побед и горьких поражений. Наконец, хочу сказать спасибо всем болельщикам за то, что помогли мне почувствовать себя здесь, как дома, с первой минуты моего приезда. Благодаря вам я чувствовал свою необходимость, и шанс побывать капитаном этой команды наполняет меня чувством гордости. Я сожалею только о том, как прошел этот год, я очень хотел закончить мое приключение еще одним титулом. К сожалению, этого не произошло, и поэтому как капитан я прошу прощения. В будущем я останусь болельщиком Зенита и буду следить за вами издалека. Мне будет вас не хватать. Огромное спасибо от всего сердца! 💙💙💙💙

Публикация от Domenico criscito (@domenicocriscito8691)

8 Май 2018 в 4:08 PDT Напомним, ранее «Зенит» сообщил, что итальянский защитник после матча против «СКА-Хабаровска», который состоится 13 мая в Петербурге, попрощается с болельщиками петербургского клуба. 30 июня у Кришито истечет срок контракт с сине-бело-голубыми, после чего футболист вернется в «Дженоа». Ранее переход подтвердил президент клуба из Генуи Энрико Прециози.

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Защитник играл в «Зените» с 2011 года и за семь лет выиграл с командой два титула чемпионов России, стал обладателем Кубка и Суперкубка страны. Кришито провел во всех турнирах 223 матча, забил 20 голов и сделал 26 результативных передач.

В сезоне 2017/2018 петербуржцы не завоевали ни одного трофея и не смогли пробиться в Лигу чемпионов.