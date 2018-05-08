Ещё
Сивожелез продолжит выступать за санкт-петербургский «Зенит»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сивожелез продолжит выступать за санкт-петербургский «Зенит» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
31-летний игрок выступает за команду с лета 2017 года.
— Я, когда изначально подписывал контракт, сразу сказал, что этот проект мне очень интересен. Не сомневался, что петербургский "Зенит" ждет отличное будущее, — приводит клубная пресс-служба слова Сивожелеза. — И ожидания полностью оправдались. Мы завоевали серебряные медали чемпионата России, и эта награда в дебютный сезон дороже иного золота.
Особенно приятно, что питерские болельщики сразу приняли команду и оказывали ей фантастическую поддержку. Впереди у нас новый вызов — Лига чемпионов. Сделаем все для того, чтобы команда достойно дебютировала в этом турнире.
Спорт-Экспресс: последние новости
Тренерский штаб назвал состав сборной России на майский сбор Илья Геркус: "Локомотив" хотел бы заполучить Головина, но это нереально" Сергей Кирьяков: "Сборной нельзя отказываться от Глушакова и Комбарова"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко328
ФИФА наказала Россию36
Медведев породил новый анекдот про Мутко478
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером11
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву6
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение