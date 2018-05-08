Илья Геркус: «Локомотив» хотел бы заполучить Головина, но это нереально" 

Президент «Локомотива» Илья Геркус признался, что он хотел бы видеть в своей команде полузащитника ЦСКА Александра Головина.
— Правда ли, что летом Алексей Миранчук может перейти в «Краснодар», а его братом Антоном интересуется "Спартак"?
— Интерес проявляют все и ко всем, в том числе, и к нашим лучшим футболистам. Не сомневаюсь, что многие клубы следят за теми же Миранчуками — и «Спартак», "Зенит", и ЦСКА. Так же, как мониторим рынок и мы сами — не слепые же. Вот Головин — замечательный полузащитник. Хотел бы «Локо» его заполучить? Безусловно. Реально ли это? Конечно, нет, — сказал Геркус (Отдел футбола).
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