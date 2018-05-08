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Тренерский штаб назвал состав сборной России на майский сбор
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Тренерский штаб назвал состав сборной России на майский сбор 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Тренерский штаб во главе с старшим тренером молодежной сборной России Евгением Бушмановым огласил расширенный состав команды на сбор, который пройдет с 14 по 20 мая. Как сообщает официальный сайт РФС, в этот период команда проведет два матча — со сборной Кипра и с «Гранадой».
Вратари: Александр Максименко ("Спартак"), Александр Мелихов ("Томь"), Игорь Обухов ("Арсенал").
Защитники: Лео Гогличидзе ("Олимпиец"), Александр Довбня ("Пафос"), Никита Калугин ("Динамо"), Александр Лихачев, Шамсиддин Шанбиев (оба — «Спартак»), Михаил Лысов ("Локомотив"), Виталий Стежко ("Краснодар"), Никита Чернов ("Урал").
Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Владислав Пантелеев (оба — «Спартак»), Аяз Гулиев, Александр Зуев, Дмитрий Скопинцев (все — «Ростов»), Илья Жигулев, Александр Макаров (оба — «Тосно»), Олег Ланин ("Крылья Советов"), Иван Обляков ("Уфа"), Даниил Фомин ("Олимпиец").
Нападающие: Алексей Гасилин ("Амкар"), Георгий Мелкадзе ("Тосно").
Резерв: Игорь Коновалов ("Рубин"), Александр Ломовицкий, Артем Мамин, Даниил Полубояринов (все — «Спартак»), Андрей Мостовой ("Химки"), Матвей Сафонов, Магомед-Шапи Сулейманов (оба — «Краснодар»), Александр Соболев ("Крылья Советов"), Артем Юсупов ("Тюмень").
Всреча с испанской командой пройдет в гостях, в Кампоаморе 17 мая, а с Кимпром молодежная сборная сыграет дома, матч состоится в Москве на стадионе имени Эдуарда Стрельцова 20 мая, начало — в 14.00 по московскому времени.
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