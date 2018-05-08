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«На Кирпичке» прошел необычный танцевальный мастер-класс
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«На Кирпичке» прошел необычный танцевальный мастер-класс 

Управа района Соколиная гора 2 часа назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Занятие по историческим танцам состоялось в Соколиной горе.
— Мы провели встречу в преддверии «Весеннего бала» в Измайловском кремле, — сообщили представители семейного клуба «На Кирпичке». — Жители Соколиной горы смогли поучаствовать вместе с партнерами в освоении шагов марша, польки, марша Рима, нескольких видов вальса, круговой кадрили и прочих танцах, которые появились в первой половине двадцатого века — и таким образом подготовиться к выступлению на «Весеннем балу».
Занятие в здании в 1-м Кирпичном переулке проводили педагоги Школы-студии «Волшебный танец». Организаторами выступили представители районных социально-ориентированных некоммерческих объединений.
Фото: предоставлено Семейным клубом «На Кирпичке».
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