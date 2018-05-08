Семье Воробьевых вручили удостоверение о госнаграде прадеда губернатора

Прадед Андрея Воробьева был командиром минометного расчета 15-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии, уточнил Мирошниченко.

«Ваш прадед и дед Василий Васильевич Воробьев за мужество и героизм, проявленный в боях с фашистским захватчиком, был в 1943 году представлен к награде, но, к сожалению, эту награду не удалось вручить. Мы подняли документы и благодаря Подольскому государственному архиву, усилиям администрации губернатора Московской области, работе военного комиссариата Московской области, мы эту награду нашли. Позвольте вам вручить удостоверение. Пусть это будет реликвией вашей семьи», — сказал Мирошниченко в ходе церемонии.

Он отметил, что прадед губернатора совершил подвиг, уничтожив 13 фашистов и подавив две огневые точки. В дальнейшем он дошел в боях до Европы.

«Мы обратились в Подольский госархив, чтобы узнать подробности и того, как воевал дед и мой прадед. Мы очень гордимся нашим дедом, прадедом. Мы специально взяли детей (двух сыновей — ред.), чтобы они потом смогли вспомнить, что были здесь, знали и рассказывали своим детям. В канун 9 Мая это очень почетно, очень важно для нас. Мы считаем этот день очень торжественным», — подчеркнул глава Подмосковья.

Как отметил Юрий Воробьев, для их семьи День Победы — это священный праздник, день воспоминаний о тяжелом времени.

«Великая Победа сопровождает историю каждой семьи. Мои внуки должны об этом знать. Сегодня мы получили удостоверение о награде, которой удостоен мой дедушка. Пройдет время и для моих внуков это станет основой для формирования их патриотизма. Все это очень важно», — заключил Юрий Воробьев.