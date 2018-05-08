В традиционную «Зарницу» сыграли молодые парламентарии

Молодежная палата района Орехово-Борисово Северное приняла участие в военно-патриотической игре «Зарница» для молодежных организаций Южного округа. Соревнования прошли во вторник, 8 мая.

Молодые люди проходили два конкурса: лучный турнир и «Вавилон». В первом состязании участники «Зарницы», вооруженные луками с «присосочными» стрелами, должны были попасть друг в друга. Игра «Вавилон» заключалась в том, чтобы построить прочную конструкцию из картонных коробок, на которой сможет устоять человек.

— Мне очень понравилась организация «Зарницы», — рассказал редактору газеты «Борисовские пруды» специалист по работе с молодежью центра досуга и спорта «Прогресс» Денис Глебов, — Сами задания оказались довольно непростыми, но мы справились, что, безусловно, указывает на хорошую спортивную подготовку молодых людей.

Фото: Анна Сельцова