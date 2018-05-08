Ещё
В традиционную «Зарницу» сыграли молодые парламентарии
Далее:
Читайте также:
Ещё

В традиционную «Зарницу» сыграли молодые парламентарии 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Борисовские пруды
Молодежная палата района Орехово-Борисово Северное приняла участие в военно-патриотической игре «Зарница» для молодежных организаций Южного округа. Соревнования прошли во вторник, 8 мая.
Молодые люди проходили два конкурса: лучный турнир и «Вавилон». В первом состязании участники «Зарницы», вооруженные луками с «присосочными» стрелами, должны были попасть друг в друга. Игра «Вавилон» заключалась в том, чтобы построить прочную конструкцию из картонных коробок, на которой сможет устоять человек.
— Мне очень понравилась организация «Зарницы», — рассказал редактору газеты «Борисовские пруды» специалист по работе с молодежью центра досуга и спорта «Прогресс» Денис Глебов, — Сами задания оказались довольно непростыми, но мы справились, что, безусловно, указывает на хорошую спортивную подготовку молодых людей.
Фото: Анна Сельцова
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
Районные спортсмены одержали верх на боксерском турнире Sarycev Power Expo: районные спортсмены стали победителями соревнований по боксу Москва оказывает активную поддержку детско-юношескому спорту
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко325
ФИФА наказала Россию36
Медведев породил новый анекдот про Мутко478
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером11
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву6
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение