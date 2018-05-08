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Род Бриндамор возглавил «Каролину»
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Род Бриндамор возглавил «Каролину» 

Спорт-Экспресс 47 минут назад
Род Бриндамор назначен на пост главного тренера «Каролины», сообщает пресс-служба НХЛ. 47-летний специалист, с 7 июня 2011 года работавший в «Харрикейнз» помощником тренера и тренером по развитию, заменит Билла Питерса, который 20 апреля подал в отставку.
Президентом и генеральным менеджером «Каролины» стал Дон Уодделл.
Бриндамор будучи игроком выступал за «Каролину» с 2000 по 2010 год и завоевал в составе команды Кубок Стэнли (2006). Всего в НХЛ Бриндамор провел 20 сезонов и набрал 1184 (452+732) очков в 1484 матчах.
Напомним, что «Каролина» по итогам регулярного чемпионата девятый сезон подряд не смогла пробиться в плей-офф НХЛ.
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