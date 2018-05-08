Ещё
Борис Игнатьев: «Ташаев и Дзюба соответствует целям и задачам сборной»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Борис Игнатьев: «Ташаев и Дзюба соответствует целям и задачам сборной» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал «СЭ» информацию о том, что полузащитник «Динамо» Александр Ташаев, а также форвард ЦСКА Федор Чалов и нападающий «Арсенала» Артем Дзюба получат приглашение в нашу национальную команду.
— Ташаев и Дзюба соответствует целям и задачам сборной, — считает Игнатьев. — У Артема было недопонимание с Черчесовым, но в последних матчах человек своей игрой подтвердил право на вызов. Он и забивает, и тащит «Арсенал» вперед. У нас как раз дефицит в атаке. Остался один Смолов, плюс Заболотный никак себя не проявляет в последнее время. Так что хорошо, если вызовут Чалова. Это правильное решение с точки зрения выстраивания преемственности. Приглашение Федора было бы с прицелом на будущее. 22-м или 23-м лучше взять на ЧМ Чалова, пусть понюхает пороха. (Игорь НОВИКОВ)
Чемпионат мира-2018 по футболу: календарь матчей
Спорт-Экспресс: последние новости
Юрий Семин: "Причастность Смородской финансово легла на плечи нашего совета директоров очень и очень сильно" Словакия обыграла австрийцев Ринат Билялетдинов: "Дзюба в сборной? Форварды привыкли играть в одиночку, наиграть пару уже нет времени"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко325
ФИФА наказала Россию36
Медведев породил новый анекдот про Мутко478
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером11
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву6
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение