Приз главы Карачаево-Черкесии разыграют на скачках в честь Дня Победы

ЧЕРКЕССК, 8 мая. / ТАСС /. Конноспортивные соревнования с призовым фондом 3 млн рублей пройдут в День Победы в Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщил во вторник ТАСС директор республиканского ипподрома Халис Мамаев.

"Скачки в честь Дня Победы стали уже традиционными, пройдут они на республиканском ипподроме в Черкесске. Забеги будут организованы на пять дистанций, самая короткая из них составит 1 км, самая длинная — 2 км. На 1,8 км будет разыгрываться 1 млн рублей — приз главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова , призовой фонд остальных четырех скачек по 500 тыс. рублей", — сказал Мамаев, отметив, что состязания проводятся на лошадях чистокровной верховой породы.

По данным оргкомитета соревнований, в первых двух забегах на призы в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне на старт выйдут наездники на двухлетних скакунах, рожденных в Карачаево-Черкесии. На дистанциях в 1,4 и 2 км, разыграют призы, посвященные героям Великой Отечественной войны, и в честь ветеранов. В забегах будут участвовать жокеи на лошадях трех лет и старше.