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Приз главы Карачаево-Черкесии разыграют на скачках в честь Дня Победы
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Приз главы Карачаево-Черкесии разыграют на скачках в честь Дня Победы 

ТАСС 1 час назад
ЧЕРКЕССК, 8 мая. /ТАСС/. Конноспортивные соревнования с призовым фондом 3 млн рублей пройдут в День Победы в Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщил во вторник ТАСС директор республиканского ипподрома Халис Мамаев.
"Скачки в честь Дня Победы стали уже традиционными, пройдут они на республиканском ипподроме в Черкесске. Забеги будут организованы на пять дистанций, самая короткая из них составит 1 км, самая длинная — 2 км. На 1,8 км будет разыгрываться 1 млн рублей — приз главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова, призовой фонд остальных четырех скачек по 500 тыс. рублей", — сказал Мамаев, отметив, что состязания проводятся на лошадях чистокровной верховой породы.
По данным оргкомитета соревнований, в первых двух забегах на призы в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне на старт выйдут наездники на двухлетних скакунах, рожденных в Карачаево-Черкесии. На дистанциях в 1,4 и 2 км, разыграют призы, посвященные героям Великой Отечественной войны, и в честь ветеранов. В забегах будут участвовать жокеи на лошадях трех лет и старше.
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