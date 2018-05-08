Красавица из Башкирии стала самой спортивной студенткой России

В далеком Новосибирске завершился всероссийский конкурс «Студентка России — 2018». Десять красавиц из семи регионов страны боролись за корону королевы. Представительница республики Эльвина Газизуллина завоевала титул «Самой спортивной студентки». Для девушки это не первый высокий результат. На прошедшем конкурсе красоты «Хылыукай — 2018» красавица заняла третье место.

— Эльвина учится в Башгосмедуниверситете. Она кругла отличница и спортсменка, увлекается биатлоном, — рассказали организаторы проекта.

Девушка учится на врача

Тройку победительниц студенческого конкурса красоты возглавила Елизавета Докучиц из Иркутска, второе и третье места заняли Ангелина Квитченко из Томска и Анастасия Вареникина из Тобольска.

Для девушек из Башкирии почетные титулы конкурса стали доброй традицией. В 2016 году обладательницей Гран-при становилась уфимка Лейсан Гасимова, а в 2017 году — Алсу Мавлиханова.