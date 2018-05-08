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X-zibit: Мы прокачали твои Жигули!
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X-zibit: Мы прокачали твои Жигули! 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Герой этого видео приехал из Брянска в Москву, чтобы на ночном Ленинградском шоссе показать москвичам, что такое настоящий свэг. К сожалению, машину не удалось заснять спереди, где, по словам автора, «еще адовее», но и того, что есть сзади, вполне хватает.
Судя по всему, спонсором оформления выступил китайский интернет-магазин Алиэкспресс: куча переливающихся дешевых светодиодов, пластиковые украшения с огоньками и цветомузыка — все как мы любим. Главное, что такая машина создана исключительно для ночных поездок, потому что с рассветом «красавица лишается своих чар» и превращается обратно в тыкву.
Эпилептикам это видео смотреть не стоит.
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