X-zibit: Мы прокачали твои Жигули!

Герой этого видео приехал из Брянска в Москву, чтобы на ночном Ленинградском шоссе показать москвичам, что такое настоящий свэг. К сожалению, машину не удалось заснять спереди, где, по словам автора, «еще адовее», но и того, что есть сзади, вполне хватает.

Судя по всему, спонсором оформления выступил китайский интернет-магазин Алиэкспресс: куча переливающихся дешевых светодиодов, пластиковые украшения с огоньками и цветомузыка — все как мы любим. Главное, что такая машина создана исключительно для ночных поездок, потому что с рассветом «красавица лишается своих чар» и превращается обратно в тыкву.

Эпилептикам это видео смотреть не стоит.