Юрий Семин: «Я виноват, что не выпустил Эдера в Краснодаре, и мы проиграли»

Тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы в чемпионате России стал гостем «СЭ». Специалист рассказал, что чувствует вину за поражение в матче против «Краснодара» (0:2) в рамках 28-го тура РФПЛ.

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— Какое решение по ходу сезона назовете самым рискованным?

— А они все рискованные. Возьмем ту же замену Антона Миранчука на Эдера в матче с "Зенитом" . Мы убрали игрока из середины и добавили — в атаку, тем самым увеличив в том числе и риск пропустить. А разве не было рискованным выпустить на замену Пейчиновича после такой грубой ошибки, которую он совершил в Краснодаре?

Чорлука не мог продолжать игру. Он посчитал, что вылечился от травмы, которая не позволила ему сыграть с «Краснодаром». Я доверяю игрокам — и если они приходят и на мой вопрос: «Ты можешь играть?» уверенно отвечают: «Да», то значит — готов.

Чорлуку хватило на тайм. Но у нас ведь в запасе был еще и Михалик, который очень хорошо выглядел на тренировках. Почему выбрал Пейчиновича? Не знаю, сложно сказать. Интуиция, наверное. Поэтому же выпустил на замену Эдера, а не Ари.

Эдер очень хорошо сыграл против «Динамо», но на «Краснодар» я поставил Ари. Одним из факторов стало то, что Ари играл за «быков». Эдер же неделю после «Краснодара» не дурака валял, а хорошо тренировался. Он забыл ту обиду, которую, вероятно, тренер ему нанес. Я виноват, что его не поставил, раз мы в Краснодаре проиграли, а Ари не забил — хоть и играл достаточно неплохо. Уступили там не из-за Ари, а из-за всех нас.

Но Эдер, повторяю, обиду забыл. А самое важное, что он не обиделся на футбол. И заработал право выйти на поле в решающий момент. И забить этот золотой гол.

Полное интервью Семина — скоро в «СЭ»