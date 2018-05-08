В Барашкинском пруду в Химках поселились две пары лебедей

Двух белых и двух черных лебедей выпустили в Барашкинский пруд городского округа Химки накануне Дня Победы, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«В преддверии Дня Победы на Барашкинском пруду в Химках выпустили четырех лебедей. Инициатива принадлежит депутату совета депутатов городского округа Ханоглану Алиеву. По традиции птиц пустили на водоем в торжественной обстановке», — говорится в сообщении.

Пернатых обитателей пруда выпускают ежегодно в начале мая уже десять лет подряд.

«Жители ближайших районов уже сами подходят и спрашивают меня, когда мы будем выпускать лебедей — за десять лет уже, как они живут тут летом, все привыкли. Четверо лебедей — это две пары: белые Руслан и Людмила и черные Ромео и Джульетта», — сказал Алиев.

Кроме того, в рамках мероприятия, также прошло торжественное поздравление ветеранов с предстоящим Днем победы.