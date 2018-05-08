На футбольном поле, где будет тренироваться сборная Швейцарии во время ЧМ-2018, уложили газон

Накануне, 7 мая, здесь закончилась укладка газона. Окончательный срок сдачи футбольного поля — 15 мая. До этого времени подрядчика предстоит выровнять уложенные рулоны катком, подсеять траву. Также на стадионе ведутся работы по ремонту подтрибунных помещений, фасада, заканчивается установка новых кресел для зрителей в трех секторах, скамеек для запасных игроков. Дмитрий Азаров уточнил у главы Тольятти, успеют ли строители привести порядок территорию, прилегающую к стадиону. «Успеют, — заверил Сергей Анташев . — У них четыре субботника запланировано».