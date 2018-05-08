Средний игрок «Ле-Эрбье» заработает месячную зарплату Неймара за 85 лет

В преддверии финала Кубка Франции СМИ сравнили финансовые показатели двух его участников — «Ле-Эрбье» и «ПСЖ». Годовой бюджет клубов различается в 270 раз — 540 млн евро у «ПСЖ» против 2 млн у «Ле-Эрбье».

Средняя зарплата одного игрока «Ле-Эрбье» составляет 2,5 тыс. евро в месяц. У игрока «ПСЖ» — 700 тыс. евро. При этом, чтобы получить месячную зарплату звезды «ПСЖ» Неймара, футболисту «Ле-Эрбье» потребовалось бы 85 лет, сообщает Get French Football.

”Ле-Эрбье” выступает в третьей французской лиге. Финал Кубка Франции пройдет 8 мая.