Ещё
Средний игрок «Ле-Эрбье» заработает месячную зарплату Неймара за 85 лет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Средний игрок «Ле-Эрбье» заработает месячную зарплату Неймара за 85 лет 

SPORT24.ru 1 час назад
В преддверии финала Кубка Франции СМИ сравнили финансовые показатели двух его участников — «Ле-Эрбье» и «ПСЖ». Годовой бюджет клубов различается в 270 раз — 540 млн евро у «ПСЖ» против 2 млн у «Ле-Эрбье».
Средняя зарплата одного игрока «Ле-Эрбье» составляет 2,5 тыс. евро в месяц. У игрока «ПСЖ» — 700 тыс. евро. При этом, чтобы получить месячную зарплату звезды «ПСЖ» Неймара, футболисту «Ле-Эрбье» потребовалось бы 85 лет, сообщает Get French Football.
”Ле-Эрбье” выступает в третьей французской лиге. Финал Кубка Франции пройдет 8 мая.
SPORT24.ru: последние новости
Вальверде: «Кампания «Реала» против Месси? Мне это не важно» Род Бриндамор назначен главным тренером «Каролины» Буффон: «Еще не решил, я самый сильный или самый плохой человек в мире»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко328
ФИФА наказала Россию36
Медведев породил новый анекдот про Мутко478
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером11
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву6
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение