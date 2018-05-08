Бывшие тренеры «Челси» попали в расистский скандал

Бывшие тренеры «Челси» Гвин Уильямс и Грэм Рикс обвиняются в расизме. Как сообщает BBC, один из молодых игроков заявил, что специалисты сделали его жизнь «адом».

Речь идёт не об одном случае: семь бывших игроков обвинили Уильямса и Рикса в расизме. В январе текущего года с подобными высказываниями выступили ещё три футболиста.

Уильямс и Рикс отрицают свою вину.

«Обвинения будут полностью расследованы. Мы намерены провести честное расследование, хотим помочь властям и следствию. Клуб выражает поддержку тем, кто пострадал», — говорится в заявлении лондонского клуба.