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Бывшие тренеры «Челси» попали в расистский скандал
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Бывшие тренеры «Челси» попали в расистский скандал 

News.ru 1 час назад
Бывшие тренеры «Челси» Гвин Уильямс и Грэм Рикс обвиняются в расизме. Как сообщает BBC, один из молодых игроков заявил, что специалисты сделали его жизнь «адом».
Речь идёт не об одном случае: семь бывших игроков обвинили Уильямса и Рикса в расизме. В январе текущего года с подобными высказываниями выступили ещё три футболиста.
Уильямс и Рикс отрицают свою вину.
«Обвинения будут полностью расследованы. Мы намерены провести честное расследование, хотим помочь властям и следствию. Клуб выражает поддержку тем, кто пострадал», — говорится в заявлении лондонского клуба.
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