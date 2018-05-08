Словакия обыграла австрийцев, Латвия — южнокорейцев

Сборная Словакии победила команду Австрии со счетом 4:2 на чемпионате мира-2018 в группе А. Латвия со счетом 5:0 нанесла поражение Южной Кореи в группе B.

Словаки после трех матчей занимают четвертое место с 4 очками в группе A, австрийцы — седьмые (1). Латвия после трех игр идет на четвертой строчке в группе B с 5 баллами, Южная Корея — 8-я (0).

Чемпионат мира Группа A Австрия — Словакия — 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Голы: Леблер — 1 (Хофер), 1:33 — 1:0. Хашчак — 1 (Говорка, Дялога), 4:13 — 1:1. Юрчо — 1 (Надь, Фехервари), 22:13 — 1:2. Ярош — 1 (Фехервари), 29:00 — 1:3. Шнайдер — 1 (Раффль), 41:43 — 2:3. Криштоф — 2 (п.в.), 59:29 — 2:4. Вратари: Штаркбаум (58:35 — 59:29) — Рибар. Штраф: 8 — 4. Броски: 22 (5+8+9) — 30 (11+12+7). Судьи: Айверсон, Шеквист. 8 мая. Копенгаген. Royal Arena. Группа B Южная Корея — Латвия — 0:5 (0:2, 0:1, 0:2) Голы: Мейя — 1 (Рубинс), 11:46 — 0:1. Кениньш — 1 (Балцерс, Аболс), 18:45 — 0:2. Роб. Букартс — 2 (Карсумс, Сотниекс), 28:22 — 0:3. Балцерс — 3 (бол., Индрашис, Аболс), 41:33 — 0:4. Роб. Букартс — 3 (бол., Аболс, Индрашис), 59:59 — 0:5. Вратари: Далтон — Мерзликинс. Штраф: 18 — 4. Броски: 16 (5+4+7) — 38 (11+18+9). Судьи: Лемелин, Майер. 8 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.

Полное расписание чемпионата мира по хоккею