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Юрий Семин: «Причастность Смородской финансово легла на плечи нашего совета директоров очень и очень сильно»
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Юрий Семин: «Причастность Смородской финансово легла на плечи нашего совета директоров очень и очень сильно» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы в чемпионате России стал гостем «СЭ». Специалист заявил, что бывший генеральный директор клуба Ольга Смородская не имеет никакого отношщения к этому достижению.
Илья Геркус — о праздновании чемпионства, Денисове и Смородской
— Вы не поразились наглости Ольги Юрьевны, заявившей о своей причастности к вашему чемпионству?
— Уже говорил, что никакой причастности нет. Точнее, эта причастность финансово легла на плечи нашего совета директоров очень и очень сильно. За весь этот период мы практически никого не могли купить.
— Из-за ограничений УЕФА по финансовому fair play?
— Да, вы правильно говорите. Все предыдущие руководители «Локомотива» оставили очень хороший след. Валерий Филатов — он звонил после золота, мы общались — вместе с компанией «РЖД» построил стадион, полей настроил, завоевал два золота. Это история — хорошая, положительная. Николай Наумов, может, и не выиграл, но построил арену, где играет дубль. Сегодняшние руководители строят поля, стремятся что-то сделать. А вот за те шесть лет ничего не было создано. Хотя именно в то время был самый большой бюджет за все времена в «Локомотиве». Все это мы пережили, а теперь выиграли. Сколько энергии и терпения пришлось проявить футболистам! Может, поэтому у меня и появились эти слезы.
— До такой степени благодарны игрокам?
— Да. Они работали очень честно. И, думаю, поэтому болельщик пошел на стадион. Это была команда с сердцем. Мы могли проигрывать, и сейчас, если бы не выиграли, упреков по поводу того же поражения от «Амкара» было бы много. Опять сказали бы, что Семин постарел.
Полное интервью Семина — скоро на «СЭ»
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