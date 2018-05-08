Юрий Семин: «Причастность Смородской финансово легла на плечи нашего совета директоров очень и очень сильно»

Тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы в чемпионате России стал гостем «СЭ». Специалист заявил, что бывший генеральный директор клуба Ольга Смородская не имеет никакого отношщения к этому достижению.

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— Вы не поразились наглости Ольги Юрьевны, заявившей о своей причастности к вашему чемпионству?

— Уже говорил, что никакой причастности нет. Точнее, эта причастность финансово легла на плечи нашего совета директоров очень и очень сильно. За весь этот период мы практически никого не могли купить.

— Из-за ограничений УЕФА по финансовому fair play?

— Да, вы правильно говорите. Все предыдущие руководители «Локомотива» оставили очень хороший след. Валерий Филатов — он звонил после золота, мы общались — вместе с компанией «РЖД» построил стадион, полей настроил, завоевал два золота. Это история — хорошая, положительная. Николай Наумов , может, и не выиграл, но построил арену, где играет дубль. Сегодняшние руководители строят поля, стремятся что-то сделать. А вот за те шесть лет ничего не было создано. Хотя именно в то время был самый большой бюджет за все времена в «Локомотиве». Все это мы пережили, а теперь выиграли. Сколько энергии и терпения пришлось проявить футболистам! Может, поэтому у меня и появились эти слезы.

— До такой степени благодарны игрокам?

— Да. Они работали очень честно. И, думаю, поэтому болельщик пошел на стадион. Это была команда с сердцем. Мы могли проигрывать, и сейчас, если бы не выиграли, упреков по поводу того же поражения от «Амкара» было бы много. Опять сказали бы, что Семин постарел.

Полное интервью Семина — скоро на «СЭ»