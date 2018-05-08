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Буффон: «Еще не решил, я самый сильный или самый плохой человек в мире»
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Буффон: «Еще не решил, я самый сильный или самый плохой человек в мире» 

SPORT24.ru 1 час назад
Вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон признался, что нынешний сезон стал для него очень сложным в психологическом плане.
”Это сложный год в эмоциональном плане, бесспорно. Все началось слишком рано, чтобы разобраться со всем произошедшим рационально. Все началось с удара разочарвания в ноябре (Италия не вышла на ЧМ-2018 — прим. Sport24). Даже сейчас я встаю по утрам, смотрюсь в зеркало, потом смотрю на свои ноги, и говорю, что я либо самый сильный, либо самый ужасный человек в мире, ведь не каждый справится со всем произошедшим. Я еще не ответил себе на этот вопрос, не решил, сильный я или мерзкий. Посмотрим”, — цитирует Буффона Football Italia.
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