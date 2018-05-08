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Латвия забросил пять безответных шайб в ворота Южной Кореи на ЧМХ-2018
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Латвия забросил пять безответных шайб в ворота Южной Кореи на ЧМХ-2018 

Советский спорт 1 час назад
У победителей встречи дубль оформил Роберт Букартс и по разу отличились Гинтс Мейя, Рональд Кениньш и Рудолфс Балцерс.
Латвийцы с пятью очками поднялись на четвертое место в Группе В, а южнокорейцы расположились на восьмой строчке, потерпев третье поражение кряду.
В следующем матче турнира сборная Латвии 10 мая сыграет с США, а Южная Корея днем ранее встретится с Германией.
Напомним, чемпионат мира по хоккею 2018 года проходит с 4-го по 20-е мая в двух датских городах — Копенгаген и Хернинг.
ЧМХ-2018 Групповой этап Группа В  Южная Корея — Латвия — 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)
Голы: 0:1 — 11’ Мейя (Рубинс) 0:2 — 18’ Кениньш (Аболс, Балцерс) 0:3 — 28’ Букартс (Карсумс) 0:4 — 47’ Балцерс (Индрашис, Аболс) 0:4 — 59’ Букартс (Аболс, Индрашис)
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