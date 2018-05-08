«Желтая субмарина» плывет на «Камп Ноу»: «Барселона» принимает «Вильярреал»

«Барселона» — «Вильярреал»

Стадион: «Камп Ноу» (Барселона)

Спустя всего несколько дней после изнурительного Эль Класико «Барселону» ожидает очередной домашний матч Примеры — на «Камп Ноу» пожалует «Вильярреал». Подопечные Кальехи борются за 5-ю строчку чемпионата, которая позволяет напрямую попасть в групповой этап Лиги Европы. Каталонцы же — чемпионы Испании, которые бьют рекорды во внутреннем первенстве и не собираются останавливаться на достигнутом. Поэтому мотивации у обоих соперников должно быть предостаточно — все-таки чемпионат еще не окончен.

В минувшее воскресенье «сине-гранатовые» рубились в Эль Класико с мадридским "Реалом" . Встреча завершилась со счетом 2:2, и этот результат можно занести в актив «Барсы» — команда Вальверде заработала очко, играя весь второй тайм в меньшинстве, продлив тем самым серию без поражений до 42-х матчей. Вообще поединок получился крайне напряженным: судейские ошибки, частые потасовки и борьба до последней секунды — все как в старые времена.

В поединке с «подводниками» неизбежны некоторые перестановки в составе каталонцев, однако вряд ли они серьезно повлияют на расклад сил. «Вильярреал» считается очень удобным соперником для «сине-гранатовых»: более 10 лет «желтая субмарина» не может обыграть «Барселону». Вот и поединок первого круга завершился уверенной победой гостей со счетом 2:0.

Подопечные Кальехи выиграли три предыдущих поединка Примеры с общим счетом 7:2. Победы над «Леганесом» (2:1), «Сельтой» (4:1) и «Валенсией» (1:0) сделали «подводников» фаворитами в борьбе за 5-е место чемпионата. Добраться до зоны Лиги Чемпионов у «Вильярреала» не получилось, однако учитывая бюджет и возможности команды — это было бы прыжком выше головы. После «Барсы» «желтой субмарине» предстоят поединки с «Депортиво» и «Реалом», так что очки на «Камп Ноу» команде желательно брать.

Интересные факты противостояния «Барселоны» и «Вильярреала»:

Беспроигрышная серия «Барселоны» в чемпионате Испании составляет 42 матча.

Каталонцы выиграли 7 последних домашних матчей против «Вильярреала».

"Подводники" выиграли 3 предыдущих поединка Примеры.

Последняя победа «Вильярреала» над Барселоной датирована сезоном 2007/2008.

Ориентировочные составы на игру:

Барселона: Тер Штеген, Семеду, Пике, Вермален, Динь, Бускетс, Ракитич, Коутиньо, Дембеле, Месси, Суарес.

Прогноз на матч «Барселона» — «Вильярреал»:

Букмекеры отдают предпочтение каталонцам, причем преимущество команды Вальверде выглядит подавляющим. «Барселона» будет играть в свое удовольствие, пополняя голевой запас своих форвардов, и сдержать ее будет очень непросто.

Победа «Барселоны» оценивается коэффициентом 1,31, ничейный исход — 6,00, победа «Вильярреала» — 9,60.

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