«Желтая субмарина» плывет на «Камп Ноу»: «Барселона» принимает «Вильярреал» 

«Барселона» — «Вильярреал»
Стадион: «Камп Ноу» (Барселона)
Начало матча: 21:00 Арбитр: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
Спустя всего несколько дней после изнурительного Эль Класико «Барселону» ожидает очередной домашний матч Примеры — на «Камп Ноу» пожалует «Вильярреал». Подопечные Кальехи борются за 5-ю строчку чемпионата, которая позволяет напрямую попасть в групповой этап Лиги Европы. Каталонцы же — чемпионы Испании, которые бьют рекорды во внутреннем первенстве и не собираются останавливаться на достигнутом. Поэтому мотивации у обоих соперников должно быть предостаточно — все-таки чемпионат еще не окончен.
В минувшее воскресенье «сине-гранатовые» рубились в Эль Класико с мадридским "Реалом". Встреча завершилась со счетом 2:2, и этот результат можно занести в актив «Барсы» — команда Вальверде заработала очко, играя весь второй тайм в меньшинстве, продлив тем самым серию без поражений до 42-х матчей. Вообще поединок получился крайне напряженным: судейские ошибки, частые потасовки и борьба до последней секунды — все как в старые времена.
В поединке с «подводниками» неизбежны некоторые перестановки в составе каталонцев, однако вряд ли они серьезно повлияют на расклад сил. «Вильярреал» считается очень удобным соперником для «сине-гранатовых»: более 10 лет «желтая субмарина» не может обыграть «Барселону». Вот и поединок первого круга завершился уверенной победой гостей со счетом 2:0.
Подопечные Кальехи выиграли три предыдущих поединка Примеры с общим счетом 7:2. Победы над «Леганесом» (2:1), «Сельтой» (4:1) и «Валенсией» (1:0) сделали «подводников» фаворитами в борьбе за 5-е место чемпионата. Добраться до зоны Лиги Чемпионов у «Вильярреала» не получилось, однако учитывая бюджет и возможности команды — это было бы прыжком выше головы. После «Барсы» «желтой субмарине» предстоят поединки с «Депортиво» и «Реалом», так что очки на «Камп Ноу» команде желательно брать.
Интересные факты противостояния «Барселоны» и «Вильярреала»:
Беспроигрышная серия «Барселоны» в чемпионате Испании составляет 42 матча.
Каталонцы выиграли 7 последних домашних матчей против «Вильярреала».
"Подводники" выиграли 3 предыдущих поединка Примеры.
Последняя победа «Вильярреала» над Барселоной датирована сезоном 2007/2008.
Ориентировочные составы на игру:
Барселона: Тер Штеген, Семеду, Пике, Вермален, Динь, Бускетс, Ракитич, Коутиньо, Дембеле, Месси, Суарес.
Вильярреал: Асенхо, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Руис, Коста, Родри, Тригерос, Кастильехо, Черышев, Раба, Бакка.
Прогноз на матч «Барселона» — «Вильярреал»:
Букмекеры отдают предпочтение каталонцам, причем преимущество команды Вальверде выглядит подавляющим. «Барселона» будет играть в свое удовольствие, пополняя голевой запас своих форвардов, и сдержать ее будет очень непросто.
Победа «Барселоны» оценивается коэффициентом 1,31, ничейный исход — 6,00, победа «Вильярреала» — 9,60.
Не пропустите: Итоги 36-го тура Ла Лиги в цифрах и фактах