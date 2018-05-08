Ещё
Гордеев объяснил, почему Россия проиграла Германии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гордеев объяснил, почему Россия проиграла Германии 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер сборной России (2000 год рождения) Андрей Гордеев после поражения от сверстников из Германии (1:3) в товарищеском матче сказал, что его команда не успела за скоростями соперника. По словам специалиста, теперь российским игрокам есть над чем подумать.
-Не справились с темпом, — сказал Гордеев. — Отсюда ошибки. Соперник быстрее оказался. Германия — команда мирового уровня, и мы получили много пищи для размышлений. Когда игра стала менее интенсивной, нам удавалось больше.
-Разница больше между взрослыми сборными России и Германии или юношескими?
-Разница есть, она существует. Сравнить сложно, но мы видим разрыв. Отрицать это глупо. Надо работать, чтобы эту разницу уменьшить. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Спорт-Экспресс: последние новости
Юрий Семин: "Причастность Смородской финансово легла на плечи нашего совета директоров очень и очень сильно" ФИФА пожизненно отстранила бывшего генсека Федерации футбола Гватемалы Илья Геркус: "Локомотив" хотел бы заполучить Головина, но это нереально"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко325
ФИФА наказала Россию36
Медведев породил новый анекдот про Мутко478
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером11
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву6
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение