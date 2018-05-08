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Мощные кадры: битву из Великой Отечественной, реконструированную на Шарташе, сняли с высоты
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Мощные кадры: битву из Великой Отечественной, реконструированную на Шарташе, сняли с высоты 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Реконструкцию белорусского боя 1941 года, которая в эту субботу прошла на Шарташе, сняли на видео с высоты. Мощные кадры показывают, сколько было участников и зрителей, как двигалась техника и как взрывались снаряды.
Напомним, это был необычный бой. Е1.RU опубликовал репортаж с Шарташа. Бой начался с футбольного матча, на который вынудили советских пленных немецкие конвоиры. Матч прерывается настоящим наступлением Советской армии, которая атаковала отвлёкшегося врага. — Этой реконструкцией мы хотели напомнить всем, что предстоящий ЧМ по футболу — это праздник, но были в нашей истории события, когда футбол был трагедией. Например, матч смерти в 1942 году в Киеве, когда немцы собрали наших пленных и заставили играть против них, — рассказал комментатор реконструкции Алексей Заславский,
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