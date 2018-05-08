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Юношеская сборная России уступила команде Германии в товарищеском матче
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Юношеская сборная России уступила команде Германии в товарищеском матче 

Советский спорт 56 минут назад
Встреча прошла на стадионе «Зенит» завершилась победой гостей со счетом 3:1.
Товарищеский матч
Россия — Германия 1:3 (0:2)
Голы: Хотман, 12 (0:1). Кюн, 25 (0:2). Агаларов, 75 (1:2). Кюн, 76 (1:3).
Россия: Шитов (Зириков, 46), Актисов (Зорин, 46), Михайлов (Калачев, 58), Пруцев (Москвичев, 46), Умяров (Агаларов, 46), Колесниченко (Чистяков, 46), Гоманюк (Агеев, 46), Заварухин (Цесь, 46), Маслов (Челидзе, 46), Молчанов (Тарасов, 46), Великородный (Радостев, 64).
Германия: Плогман, Сагман, Лудевиг, Бисекк, Риос Алонсо, Байер (Штирлин, 65), Алмейда Мораис (Бецнер, 52), Абушабака, Хотман, Кюн, Нмеха (Филипп, 46).
Судьи: Лапочкин, Демешко, Мосякин (все — Россия).
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