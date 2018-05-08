Ещё
Неверов поздравил россиян с Днём Победы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Неверов поздравил россиян с Днём Победы 

Парламентская газета 42 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Вице-спикер Госдумы, глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов поздравил всех жителей России с Днём Победы. Об этом сообщает пресс-служба фракции.
«Поздравляю всех с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Это была война против всего народа, который хотел жить в мире. Победа далась нелегко, но это была Победа во имя жизни и нашего с вами будущего», — сказал Неверов.
Он отметил, что наши предки, несмотря на все тяготы военного времени. «В итоге они смогли прогнать со своей земли страшного врага, поработившего целые государства, преступников, массово уничтожавших и истязавших людей только за их национальность», — отметил парламентарий.
Неверов напомнил, что бойцы Красной Армии освободили от захватчиков не только СССР, но и страны Европы, внесли решающий вклад в разгром нацизма во всем мире.
Также вице-спикер Госдумы подчеркнул, что Великая Отечественная война заняла значительное место в истории российской и мировой культуры.
«Порой произведения очень тяжелые, но мы должны их знать, знакомить с ними наших детей и внуков. Нельзя допустить, чтобы все тяготы и мучения, все потери того времени были забыты», — указал он.
Неверов отметил, что война оставила неизгладимый след на многих российских городах, где шли ожесточенные бои. Он выразил благодарность всем неравнодушным гражданам и волонтерам, которые помогают ветеранам, ухаживают за воинскими захоронениями, а также поисковикам, которые каждый год находят на полях сражений останки тысяч солдат и офицеров и хоронят их с воинскими почестями.
Парламентарий подчеркнул, что война затронула каждую семью, поэтому для каждого это еще и личная история. Он отметил, что в 2018 году шествие «Бессмертного полка» вновь соберет под своими знаменами миллионы людей не только в России, но и во многих городах мира.
«Мы пройдем в одном строю и почтим память наших отцов, дедов и прадедов, которые боролись за свободу. С Днем Великой Победы!», — заключил Неверов.
Парламентская газета: последние новости
СМИ: у «Единой России» появится документ с описанием идеологии партии Политолог прокомментировал возможность утверждения Медведева на пост премьера Шерин: при формировании нового кабмина стоит учитывать мнение думских фракций
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко327
ФИФА наказала Россию36
Медведев породил новый анекдот про Мутко478
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером11
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву6
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение