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Вальверде: «Кампания „Реала“ против Месси? Мне это не важно»
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Вальверде: «Кампания „Реала“ против Месси? Мне это не важно» 

SPORT24.ru 39 минут назад
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заверил, что его не беспокоят высказывания игроков мадридского ”Реала” в адрес главной звезды его клуба Лионеля Месси.
”Я не читаю газет и не имею представления о какой-то медиа-кампании в СМИ. И мне это не важно”, — цитирует Вальверде Marca.
После недавнего «классико», который завершилось вничью 2:2, капитан «Реала» Серхио Рамос рассказал о попытке Месси оказать давление на арбитра в перерыве матча. Перед перерывом судья удалил Серхи Роберто и оставил «Барселону» в меньшинстве.
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