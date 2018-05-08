Вальверде: «Кампания „Реала“ против Месси? Мне это не важно»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заверил, что его не беспокоят высказывания игроков мадридского ”Реала” в адрес главной звезды его клуба Лионеля Месси

”Я не читаю газет и не имею представления о какой-то медиа-кампании в СМИ. И мне это не важно”, — цитирует Вальверде Marca.

После недавнего «классико», который завершилось вничью 2:2, капитан «Реала» Серхио Рамос рассказал о попытке Месси оказать давление на арбитра в перерыве матча. Перед перерывом судья удалил Серхи Роберто и оставил «Барселону» в меньшинстве.