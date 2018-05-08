Жирков и Смольников помогут «Зениту» в матче со «СКА-Хабаровск» 

Хавбек Юрий Жирков и защитник Игорь Смольников тренируются в общей группе ”Зенита” в преддверии заключительного матча чемпионата России текущего сезона со «СКА-Хабаровск». Оба игрока получили незначительные травмы в предыдущей игре с «Локомотивом» (0:1).
По индивидуальной программе занимается вратарь «Зенита» Андрей Лунев. Встречу с хабаровчанам пропустят защитник Бранислав Иванович, который продолжает восстанавливаться после травмы, и полузащитник Матиас Краневиттер, получивший четвертую желтую карточку по ходу сезона, сообщает.