Михайлович пока не ведет переговоры с «Зенитом»

Как стало известно «СЭ», 49-летний Синиша Михайлович пока не вступал в переговоры с руководством клуба из Санкт-Петербурга по поводу назначения на должность главного тренера. Напомним, что в середине апреля о такой возможности сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. При этом сербский специалист готов рассмотреть предложение сине-бело-голубых.