Михайлович пока не ведет переговоры с «Зенитом» 

Как стало известно «СЭ», 49-летний Синиша Михайлович пока не вступал в переговоры с руководством клуба из Санкт-Петербурга по поводу назначения на должность главного тренера. Напомним, что в середине апреля о такой возможности сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. При этом сербский специалист готов рассмотреть предложение сине-бело-голубых.
Михайлович в период с 1991 по 2003 год провел 63 матча в составе сборной Югославии/Сербии и Черногории, забив в них 9 мячей. Тренерскую карьеру он начал в 2006 году в «Интере», где сотрудничал с Робертом Манчини. В 2008 году он возглавил «Болонью», затем работал с «Катанией» (2009-2010), «Фиорентиной» (2010-2011), национальной командой Сербии (2012-2013), «Сампдорией» (2013-2015), «Миланом» (2015-2016). Последним клубом Михайловича был «Торино», который он покинул в начале этого года. (Вячеслав КОРОТКИН)