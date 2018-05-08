Накануне Дня Победы Россия проиграла Германии

На волгоградском муниципальном стадионе «Зенит» , реконструированном к ЧМ-2018, юношеская сборная России (игроки не старше 2000 г.р.) принимала в товарищеской встрече сверстников из ФРГ.

Накануне соперники назали предстоящую игру «международным матчем мира». С дипломатической точки зрения или по части популяризации футбола праздник удался — команды посетили Мамаев Курган, встречались с болельщиками, похвалили новый стадион «Волгоград Арена», проводили тренировку с участием СМИ и т.п.

А вот сам матч со спортивной точки зрения оказался малоинтересным, поскольку равной борьбы, ожидаемо, не получилось. Немецкая команда сразу продемонстрировала превосходство в классе, взяв нити игры в свои руки. Уже к середине первого тайма результат был определен — гости повели 2:0. На 12-й минуте отличился Эрик Хотман, а на 25-й Николас Кюн.

Во втором тайме в более спокойной игре команды обменялись голами. На 75 минуте отличился нападающий молодежного состава махачкалинского «Анжи» Гамид Агаларов , сын экс-капитана этого клуба Руслана Агаларова . Но большего команде Андрея Гордеева добиться не удалось, а вот немцы усилиями того же Кюна и разницу в два мяча восстановили.

Напомним, что завтра в Волгограде состоится финал Кубка России, в котором сойдутся «Тосно» и курский «Авангард».