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Максим Шалунов: Дацюк — феномен в хоккее, очень приятно быть с ним в команде
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Максим Шалунов: Дацюк — феномен в хоккее, очень приятно быть с ним в команде 

Советский спорт 40 минут назад
— Команда нам хорошая противостояла, — приводит слова Шалунова официальный сайт ФХР. — 6:0 — тоже хороший счет, как и 7:0. Не расстроились, что не забили еще один.
— Как оцените собственную игру? — Барабанов отдал мне на пустые ворота. Было два большинства, и то, что играю — хорошо.
— Как вам суперголы Дацюка? — Паша — феномен в хоккее. Он просто красавчик. Очень приятно быть с ним в команде.
— За два выходных не растеряете форму? — Даже не знал, что у нас будет два дня. Нам тренеры не дадут растерять — поверьте!
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