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Сергей Юран: «Глушаков и Комбаров однозначно нужны Сборной России»
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Сергей Юран: «Глушаков и Комбаров однозначно нужны Сборной России» 

Спорт-Экспресс 33 минуты назад
Бывший нападающий сборных СССР, СНГ и России, ныне главный тренер «Зоркого» Сергей Юран прокомментировал возможный состав российской национальной команды на чемпионат мира-2018. По его словам, выбор у тренерского штаба невелик. — Нужно ли приглашать в сборную России спартаковцев Глушакова и Комбарова, которые сейчас не играют за свой клуб?
— У нас есть другой выбор? Я не думаю, что эти футболисты не проходят в состав по спортивной части. Там что-то внутри. До этого игроки были на ведущих ролях в "Спартаке", а сейчас вдруг они не проходят в состав по спортивному принципу? Это выглядит немножко смешно. Думаю, что это внутренний конфликт. А сборной они нужны однозначно. Это опыт. Глушаков и Комбаров умеют играть. Выбор у нас не велик и кандидатуры этих двух футболистов, на мой взгляд, даже не обсуждаются.
— Стоит ли Станиславу Черчесову вызвать в сборную Артема Дзюбу?
— Кокорин получил серьезную травму, а рассчитывать на одного Смолова или еще кого-то тяжеловато. Дзюба ушел играть в аренду и все доказывает своим отношением, желанием, забивает мячи. У нас нет другого такого форварда таранного типа. Матчи могут быть разные. Иногда нужно продавить соперника, цепляться за мячи. На мой взгляд, Дзюба нужен нашей сборной. Черчесову надо убрать какие-то амбиции и отодвинуть обиды ради результата и болельщиков. Это чемпионат мира, который проходит у нас дома. Нужно сесть и по-мужски поговорить.
— В этом сезоне прогрессируют Ташаев и Чалов. Заслуживают ли они приглашения в национальную команду?
— Внести их в расширенный список, конечно, стоит. А решение по ним надо принимать непосредственно перед отправкой заявки на чемпионат мира.
Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Хозяева чемпионата в группе А встретятся с командами из Египта, Уругвая и Саудовской Аравии. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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