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31-й международный марафон в Даляне стартует 13 мая
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31-й международный марафон в Даляне стартует 13 мая 

ИА Синьхуа 24 минуты назад
Далянь, 8 мая /Синьхуа/ — На состоявшейся сегодня пресс-конференции корр. Синьхуа выяснили, что 31-й международный марафон в Даляне стартует 13 мая.
В настоящее время работа по регистрации участников уже завершена, для участия в нынешних соревнованиях зарегистрировались около 30 тыс. спортсменов из 38 стран и регионов. Из их числа в марафоне примут участие 10811 человек, в командном марафоне — 375 человек, в марафонной эстафете — 678 человек, в полумарафоне 13000 человек, в пробежке на 10 км — 3000 человек, в мини-марафоне — 2000 человек, в соревнованиях колясочников — 25 человек.
Международный марафон в Даляне является «ветераном» среди подобных соревнований в Китае, его история насчитывает уже 30 лет. —0—
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