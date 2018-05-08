«Тоттенхэм» может лишиться Дайера и Дембеле на матч с «Ньюкаслом»

«Тоттенхэм» может лишиться двух игроков основного состава перед матчем чемпионата Англии с «Ньюкаслом». Основной полузащитник Эрик Дайер выбыл из строя с простудой и не сможет приступить к тренировкам раньше, чем через два дня. Дембеле восстанавливается от травмы лодыжки и его участие в матче с «Ньюкаслом» также находится под сомнением.

”Тоттенхэм” примет «Ньюкасл» на своем поле 9 мая в рамках отложенного матча 31-го тура. «Шпоры» ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов с «Челси» и «Ливерпулем». Сейчас команда Маурисио Почеттино на очко отстает от «Ливерпуля», имея матч в запасе, и на два очка опережает «Челси».