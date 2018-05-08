Ещё
«Тоттенхэм» может лишиться Дайера и Дембеле на матч с «Ньюкаслом»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Тоттенхэм» может лишиться Дайера и Дембеле на матч с «Ньюкаслом» 

SPORT24.ru 21 минуту назад
«Тоттенхэм» может лишиться двух игроков основного состава перед матчем чемпионата Англии с «Ньюкаслом». Основной полузащитник Эрик Дайер выбыл из строя с простудой и не сможет приступить к тренировкам раньше, чем через два дня. Дембеле восстанавливается от травмы лодыжки и его участие в матче с «Ньюкаслом» также находится под сомнением.
”Тоттенхэм” примет «Ньюкасл» на своем поле 9 мая в рамках отложенного матча 31-го тура. «Шпоры» ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов с «Челси» и «Ливерпулем». Сейчас команда Маурисио Почеттино на очко отстает от «Ливерпуля», имея матч в запасе, и на два очка опережает «Челси».
SPORT24.ru: последние новости
Средний игрок «Ле-Эрбье» заработает месячную зарплату Неймара за 85 лет Буффон: «Еще не решил, я самый сильный или самый плохой человек в мире» Вальверде: «Кампания «Реала» против Месси? Мне это не важно»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко327
ФИФА наказала Россию36
Медведев породил новый анекдот про Мутко478
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером11
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву6
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение