Джастин Клюйверт и Мино Райола требуют «Аякс» пересмотреть условия контракта игрока

Полузащитник «Аякса» Джастин Клюйверт сегодня утром потребовал у амстердамского клуба новый контракт на улучшенных условиях. Об этом сообщает De Telegraaf.

По информации источника, 19-летний футболист, чьим агентом является Мино Райола, хочет получать в «Аяксе» более 1.5 млн евро в год. При этом Клюйверт и Райола требуют включить в новый контракт пункт, который позволить каждому из них по 20% от суммы будущего трансфера голландца. Отмечается, что такие условия являются абсолютно неприемлемыми для «Аякса».