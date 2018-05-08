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Джастин Клюйверт и Мино Райола требуют «Аякс» пересмотреть условия контракта игрока
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Джастин Клюйверт и Мино Райола требуют «Аякс» пересмотреть условия контракта игрока 

SPORT24.ru 18 минут назад
Полузащитник «Аякса» Джастин Клюйверт сегодня утром потребовал у амстердамского клуба новый контракт на улучшенных условиях. Об этом сообщает De Telegraaf.
По информации источника, 19-летний футболист, чьим агентом является Мино Райола, хочет получать в «Аяксе» более 1.5 млн евро в год. При этом Клюйверт и Райола требуют включить в новый контракт пункт, который позволить каждому из них по 20% от суммы будущего трансфера голландца. Отмечается, что такие условия являются абсолютно неприемлемыми для «Аякса».
Джастин Клюйверт, сын бывшего нападающего сборной Нидерландов Патрика Клюйверта, считается одним из самых талантливых футболистов своего поколения. По информации СМИ, в услугах полузащитника заинтересован целый ряд топ-клубов Европы.
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