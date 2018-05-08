Продолжат во Владивостоке: БК «Самара» проиграл второй матч в финале плей-офф суперлиги

Во вторник, 8 мая, баскетболисты из областной столицы уступили владивостокскому «Спартаку-Приморье». Второй матч финала плей-офф суперлиги закончился со счетом 75:85.

В первом отрезке встречи подопечные Игоря Грачева позволили оппоненту завладеть преимуществом. В итоге 19:27 в пользу «Спартака» . Самарцы старались прибавить во второй четверти, но мяч упорно не хотел попадать в корзину. К большому перерыву на табло горели неутешительные 36:50.

— После серьезного разговора с тренером в раздевалке БК «Самара» попытался догнать соперника. Но волжской дружине удалось лишь сократить отрыв до 10 очков. Итоговый счет 75:85 в пользу «Спартака-Приморье». Гости из Владивостока повели в финальной серии 2:0. Они находятся в шаге от заветного трофея, — рассказали в пресс-службе БК «Самара»

Баскетболисты из областной столицы максимально усложнили себе задачу. Для победы в финале им нужно выиграть все три игры. Следующая встреча состоится в пятницу, 11 мая, во Владивостоке. В предыдущем матче БК «Самара» уступил «Спартаку» на домашнем паркете «МТЛ Арены» со счетом 81:90.