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Продолжат во Владивостоке: БК «Самара» проиграл второй матч в финале плей-офф суперлиги
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Продолжат во Владивостоке: БК «Самара» проиграл второй матч в финале плей-офф суперлиги 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Во вторник, 8 мая, баскетболисты из областной столицы уступили владивостокскому «Спартаку-Приморье». Второй матч финала плей-офф суперлиги закончился со счетом 75:85.
В первом отрезке встречи подопечные Игоря Грачева позволили оппоненту завладеть преимуществом. В итоге 19:27 в пользу «Спартака». Самарцы старались прибавить во второй четверти, но мяч упорно не хотел попадать в корзину. К большому перерыву на табло горели неутешительные 36:50.
— После серьезного разговора с тренером в раздевалке БК «Самара» попытался догнать соперника. Но волжской дружине удалось лишь сократить отрыв до 10 очков. Итоговый счет 75:85 в пользу «Спартака-Приморье». Гости из Владивостока повели в финальной серии 2:0. Они находятся в шаге от заветного трофея, — рассказали в пресс-службе БК «Самара»
Баскетболисты из областной столицы максимально усложнили себе задачу. Для победы в финале им нужно выиграть все три игры. Следующая встреча состоится в пятницу, 11 мая, во Владивостоке. В предыдущем матче БК «Самара» уступил «Спартаку» на домашнем паркете «МТЛ Арены» со счетом 81:90.
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