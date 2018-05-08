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Экс-генсека Федерации футбола Гватемалы пожизненно отстранили за мошенничество
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Экс-генсека Федерации футбола Гватемалы пожизненно отстранили за мошенничество 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Арбитражная палата независимого комитета Международной федерации футбола (ФИФА) пожизненно отстранил бывшего генерального секретаря президента Федерации футбола Гватемалы Эктора Трухильо, сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы ФИФА, Трухильо запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, а также он обязан оплатить штраф в размере $200 тысяч. Он признан виновным в мошенничестве и получении взяток в размере €175 тысяч.
В октябре 2017 года суд США приговорил функционера к восьми годам лишения свободы.
Большой скандал в ФИФА разгорелся в конце мая 2015 года, когда швейцарские власти арестовали нескольких чиновников ФИФА по обвинению в коррупции. Прокуратура страны завела уголовные дела относительно заявок России и Катара на право проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.
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