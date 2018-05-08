Экс-генсека Федерации футбола Гватемалы пожизненно отстранили за мошенничество 

Арбитражная палата независимого комитета Международной федерации футбола (ФИФА) пожизненно отстранил бывшего генерального секретаря президента Федерации футбола Гватемалы Эктора Трухильо, сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы ФИФА, Трухильо запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, а также он обязан оплатить штраф в размере $200 тысяч. Он признан виновным в мошенничестве и получении взяток в размере €175 тысяч.
В октябре 2017 года суд США приговорил функционера к восьми годам лишения свободы.
Большой скандал в ФИФА разгорелся в конце мая 2015 года, когда швейцарские власти арестовали нескольких чиновников ФИФА по обвинению в коррупции. Прокуратура страны завела уголовные дела относительно заявок России и Катара на право проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.