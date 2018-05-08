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ФИФА пожизненно отстранила бывшего главу Федерации футбола Гватемалы
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ФИФА пожизненно отстранила бывшего главу Федерации футбола Гватемалы 

RT на русском 28 минут назад
Комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) пожизненно отстранила от футбольной деятельности бывшего генерального секретаря президента Федерации футбола Гватемалы Эктора Трухильо.
Как сообщает пресс-служба ФИФА, функционер, приговорённый к восьми месяцам лишения свободы по делу о коррупции, помимо отстранения оштрафован на $200 тыс.
Трухильо был осуждён после того как признал свою вину в мошенничестве и получении взяток в размере $175 тыс. за продажи маркетинговых прав на чемпионаты мира по футболу 2018 и 2022 годов.
Ранее сообщалось, что ФИФА на два года отстранила бывшего тренера сборной Сальвадора по футболу за коррупцию.
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