«Леганес» расстанется с главным тренером, который вывел клуб в Примеру

Главный тренер «Леганеса» Асьер Гаритано покинет свой пост по окончании сезона, сообщается на официальном сайте испанского клуба. 48-летний Гаритано работал в «Леганесе» с 2013 года. Он вывел клуб из третьего по силе дивизиона испанского футбола в Примеру. 9 мая Гаритано проведёт пресс-конференцию, а последний матч во главе «Леганеса» проведёт 20 мая с «Бетисом» в последнем туре чемпионата.

За два тура до конца нынешнего сезона «Леганес» (40 очков) занимает 17-е место в турнирной таблице и обезопасил себя от вылета.