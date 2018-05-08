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«Леганес» расстанется с главным тренером, который вывел клуб в Примеру
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«Леганес» расстанется с главным тренером, который вывел клуб в Примеру 

Чемпионат.com 1 час назад
Главный тренер «Леганеса» Асьер Гаритано покинет свой пост по окончании сезона, сообщается на официальном сайте испанского клуба. 48-летний Гаритано работал в «Леганесе» с 2013 года. Он вывел клуб из третьего по силе дивизиона испанского футбола в Примеру. 9 мая Гаритано проведёт пресс-конференцию, а последний матч во главе «Леганеса» проведёт 20 мая с «Бетисом» в последнем туре чемпионата.
За два тура до конца нынешнего сезона «Леганес» (40 очков) занимает 17-е место в турнирной таблице и обезопасил себя от вылета.
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