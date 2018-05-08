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Аникина: Голодец будет одним из сильнейших кураторов спортивной отрасли
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Аникина: Голодец будет одним из сильнейших кураторов спортивной отрасли 

Чемпионат.com 1 час назад
Гендиректор спортивного консалтингового агентства JTA EurAsia, бывший руководитель управления международных связей Олимпийского комитета России Елена Аникина прокомментировала назначение Ольги Голодец на пост вице-премьера правительства РФ по спорту и культуре.
«Не стоит недооценивать Ольгу Голодец. Во-первых, она разбирается в спорте — это я точно знаю. Во-вторых, она очень вдумчивая и системная личность. Думаю, что она будет одним из сильнейших кураторов спортивной отрасли из всех. Искренне желаю ей удачи!», — написала Аникина на своей странице в сети «Фейсбук».
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