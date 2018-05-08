Аникина: Голодец будет одним из сильнейших кураторов спортивной отрасли 

Гендиректор спортивного консалтингового агентства JTA EurAsia, бывший руководитель управления международных связей Олимпийского комитета России Елена Аникина прокомментировала назначение Ольги Голодец на пост вице-премьера правительства РФ по спорту и культуре.
«Не стоит недооценивать Ольгу Голодец. Во-первых, она разбирается в спорте — это я точно знаю. Во-вторых, она очень вдумчивая и системная личность. Думаю, что она будет одним из сильнейших кураторов спортивной отрасли из всех. Искренне желаю ей удачи!», — написала Аникина на своей странице в сети «Фейсбук».