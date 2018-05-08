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Юрченко: «Фримпонг бегал по раздевалке и тряс своим жезлом. Он был повернут на эту тему»
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Юрченко: «Фримпонг бегал по раздевалке и тряс своим жезлом. Он был повернут на эту тему» 

SPORT24.ru 1 час назад
Вратарь «Тосно» Давид Юрченко поделился воспоминаниями о ганском полузащитнике Эммануэле Фримпонге, с которым они вместе играли за «Уфу».
«Мани вообще нестандартный человек, всегда хохмил. Он рассказывал про Аршавина, называл его Русской ракетой. По словам Фримпонга, Аршавин тренировался в таком темпе, что все думали — инвалид приехал в команду. А потом он выходил на поле и забивал важные голы.
Как чудил Фримпонг? Приколы были жесткие, об этом, думаю, не стоит писать. Он бегал по раздевалке и тряс своим жезлом, попутно высказывая какие-то реплики. Чуть ли не каждый день. Он был повернут на эту тему», — цитирует Юрченко.
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