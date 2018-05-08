Ещё
Форвард «Магнитки» Швырев продолжит карьеру в «Колорадо»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Форвард «Магнитки» Швырев продолжит карьеру в «Колорадо» 

Советский спорт 1 час назад
Сегодня, 8 мая, нападающий перешел из «Металлурга» в «Колорадо». Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Отмечается, что хоккеист был выбран «Эвеланш» на драфте в пятом раунде под 125-м номером.
We have signed our fifth round draft pick to an entry-level deal. Welcome (officially) to Colorado! #GoAvsGo https://t.co/RAlR019OLS
— Colorado Avalanche (@Avalanche) 8 мая 2018 г.
Напомним, в минувшем сезоне КХЛ форвард сыграл 32 матча и забил один гол. Также нападающий сыграл в трех матчах плей-офф и не отметился результативными действиями.
Советский спорт: последние новости
ЦСКА готов продать Ткачева в "Зенит" за 1,5 млн евро Максим Шалунов: Дацюк – феномен в хоккее, очень приятно быть с ним в команде Манолас, получивший предложение от "Зенита", может перейти в "Реал"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Проклятие Тутберидзе: почему чемпионки бегут от тренера25
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко393
ФИФА наказала Россию43
Медведев породил новый анекдот про Мутко484
Самые горячие фанатки
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение