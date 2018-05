Форвард «Магнитки» Швырев продолжит карьеру в «Колорадо»

Сегодня, 8 мая, нападающий перешел из «Металлурга» в «Колорадо». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Отмечается, что хоккеист был выбран «Эвеланш» на драфте в пятом раунде под 125-м номером.

We have signed our fifth round draft pick to an entry-level deal. Welcome (officially) to Colorado! #GoAvsGo https://t.co/RAlR019OLS

— Colorado Avalanche (@Avalanche) 8 мая 2018 г.

Напомним, в минувшем сезоне КХЛ форвард сыграл 32 матча и забил один гол. Также нападающий сыграл в трех матчах плей-офф и не отметился результативными действиями.