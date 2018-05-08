Дженнаро Гаттузо: У «Ювентуса» много опытных игроков, но идеальных команд просто не бывает

«По накалу этот матч можно сравнить с чемпионом мира. Разумеется, мы хотим выиграть трофей и посвятить его болельщикам. „Милану“ предстоит сыграть против команды, которая уже семь лет доминирует в Италии. Но мы готовы к встрече.

Чтоб одержать победу, мы должны ограничить „Ювентус“ в пространстве, а также сыграть с мужеством, демонстрируя свой футбол. У соперника много опытных игроков, но идеальных команд просто не бывает», — приводит слова Гаттузо Football Italia.

Напомним, матч состоится 9 мая, на стадионе «Олимпико» в Риме и стартует в 22:00 мск.