Лоран Косьельни: Операция прошла хорошо, теперь начинается новый этап

«Хотел бы поблагодарить всех тех, кто меня поддерживал с момента получения травмы. Операция прошла хорошо.

Теперь для меня начинается новый этап. Я настроен драться не только за себя, но за свою семью, друзей и всех тех, кто меня окружает», — написал Косьельни в инстаграме.

Je tenais à vous remercier pour les nombreux messages reçus depuis ma blessure. L’opération s’est bien passée, c’est une nouvelle étape qui commence pour moi… je suis déterminé à me battre, pas seulement pour moi mais aussi pour ma famille, mes amis et tous les gens qui me soutiennent… À très vite lolo 💪🏼 I would like to thank you for all the messages received further to my injury. The operation went well, it's a new step that begins for me … I'm determined to fight not only for myself but also for my family, my friends and all the people who support me … See you soon lolo 💪🏼

Публикация от Laurent Koscielny (@koscielny_official6)

8 Май 2018 в 6:07 PDT Напомним, 32-летний защитник получил травму в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы с «Атлетико» (0:1). Французу диагностировали разрыв ахиллова сухожилия. На восстановление такой травмы потребуется не менее полугода.

Таким образом, Лоран пропустит чемпионат мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.